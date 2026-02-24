Guitar Night Projet Tours

Guitar Night Projet

Début : Vendredi 2026-05-29 20:00:00

Trois guitar heroes, des kilomètres de scène au compteur — des Vieilles Canailles à Dutronc & Fils, de Johnny à Jean-Michel Jarre — et un même amour du riff et du partage.

Fred Chapellier, Patrick Rondat et Pat O’May unissent leurs cordes pour un show hors norme un hommage vibrant aux légendes qui les ont inspirés, entre blues, rock, virtuosité et complicité.

Deux heures de musique, d’émotion, d’anecdotes… et pourquoi pas, un invité surprise.

Guitar Night Project — la passion live, à l’état brut.

En première partie, retrouvez Roman Rouzine.

Roman, c’est un virtuose […]. Son jeu de guitare est à couper le souffle. Bien sûr, c’est de la musique instrumentale, mais sa guitare reste résolument lyrique, comme si elle avait été pensée pour une ligne de chant. Maîtrise et fluidité. ?TMV 25 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Three guitar heroes with miles of stage experience from Les Vieilles Canailles to Dutronc & Fils, from Johnny to Jean-Michel Jarre and the same love of riffing and sharing.

