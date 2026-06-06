Guitar Travellers, En partenariat avec le CMDL au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Guitar Travellers, En partenariat avec le CMDL au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris jeudi 13 août 2026.
“Guitar Travellers” est un trio explorant les différents visages de la guitare, jouant avec les innombrables couleurs qu’offre cet instrument de voyage. Compositions originales aux influences folk, jazz et blues, les trois compagnons de cordée cherchent ensemble leur voie.
Line-up : Malo Athouël : guitare ; Baptiste Renou : guitare ; Mathis Cordier : guitare
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Guitar trio — Athouël Malo et ses compagnons de cordée vous invitent à un voyage musical captivant à travers les couleurs et les émotions de la guitare.
Le mercredi 12 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 12 août 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 19€ à 22€
Tarif sur place : 22€ à 25€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-13T00:30:00+02:00
fin : 2026-08-13T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-12T19:30:00+02:00_2026-08-12T20:30:00+02:00;2026-08-12T21:30:00+02:00_2026-08-12T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/guitar-travellers contact@38riv.com
Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Atelier « Croquis décalé » au jardin des Tuileries, Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier, Paris 6 juin 2026
- Ferme urbaine de l’Opéra Bastille, Toits de l’opéra Bastille, Paris 6 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins, à l’arboretum de Paris, Arboretum de Paris, Paris 6 juin 2026
- Le Lait cru: vertus, risques et avenir d’un aliment d’exception, La Sorbonne, Paris 6 juin 2026
- Rencontre avec l’apiculteur du rucher du Domaine National du Louvre et des Tuileries, Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier, Paris 6 juin 2026