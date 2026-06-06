Guitar Travellers, En partenariat avec le CMDL au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

“Guitar Travellers” est un trio explorant les différents visages de la guitare, jouant avec les innombrables couleurs qu’offre cet instrument de voyage. Compositions originales aux influences folk, jazz et blues, les trois compagnons de cordée cherchent ensemble leur voie.

Line-up : Malo Athouël : guitare ; Baptiste Renou : guitare ; Mathis Cordier : guitare

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Guitar trio — Athouël Malo et ses compagnons de cordée vous invitent à un voyage musical captivant à travers les couleurs et les émotions de la guitare.

Le mercredi 12 août 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 12 août 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€

Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-13T00:30:00+02:00

fin : 2026-08-13T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-12T19:30:00+02:00_2026-08-12T20:30:00+02:00;2026-08-12T21:30:00+02:00_2026-08-12T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/guitar-travellers contact@38riv.com



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