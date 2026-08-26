Guitares entre les cultures Théâtre Mandapa Paris

Informations pratiques

Entre pièces solos, duos complices et envolées improvisées, les artistes explorent les sonorités sud-américaines et serbes.

Un voyage à deux guitares vivant, rythmé et chaleureux, à la croisée du classique et des musiques traditionnelles.

Tizoc Romero et Wiliam Marcil Bouchard proposent un concert à deux guitares qui invite à un voyage à travers différentes cultures, traditions et univers musicaux. Le programme réunit des œuvres d’inspiration sud-américaine et serbe, des musiques aux rythmes marqués ainsi que des moments d’improvisation, mettant en valeur toute la richesse et la diversité de la guitare.

Alternant pièces en solo et interprétations en duo, les deux musiciens explorent un large éventail de couleurs et de sonorités, passant de la finesse du répertoire classique à l’énergie des musiques traditionnelles et populaires. Le dialogue entre leurs deux instruments laisse également une place importante à la spontanéité et à l’improvisation.

Un concert vivant et éclectique, où tradition et liberté musicale se rencontrent pour offrir au public une expérience chaleureuse, rythmée et pleine de découvertes.

Dès son plus jeune âge, William Marcil-Bouchard se passionne pour la guitare, inspiré par son oncle et les rythmes de la samba brésilienne. Né à Montréal, il poursuit aujourd’hui ses études de concert à l’Université de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne (MDW), après avoir étudié auprès du grand guitariste Alvaro Pierri.

Grâce à ses concerts au Canada et en Europe, il développe une riche ouverture musicale entre musique classique, jazz, improvisation et composition. Lauréat de plusieurs distinctions, il a notamment remporté deux fois le 2e prix du National Canadian Music Competition et est boursier de la fondation Yehudi Menuhin « Live Music Now ».

Tizoc Romero commence la musique dès l’âge de six ans à Paris, initié par son père mexicain aux traditions du mariachi avant de se consacrer à la guitare classique. Formé entre Paris, Montréal et Vienne auprès du maître Alvaro Pierri, il est diplômé avec les plus hautes distinctions de l’Université de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne (MDW).

Concertiste et pédagogue, il se produit en Europe, en Inde et au Mexique, aussi bien en solo qu’avec le duo R2T2. Lauréat de plusieurs concours internationaux et récipiendaire de la prestigieuse bourse Anny Felbermayer, il poursuit aujourd’hui sa carrière artistique et son activité d’enseignement à Vienne.

Entre pièces solos, duos complices et envolées improvisées, les artistes explorent les sonorités sud-américaines et serbes.

Un voyage à deux guitares vivant, rythmé et chaleureux.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 18h00 à 19h30

payant plein tarif : 20 EUR

tarif enfant : 10 EUR

tarif réduit : 15 EUR Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T18:00:00+02:00_2026-09-27T19:30:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa



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