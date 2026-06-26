AGENDA · Perpignan
GUY FERRER STRIPE SERIES + BRONZES Place de la Loge Perpignan
mercredi 8 juillet 2026 · Place de la Loge · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
GUY FERRER STRIPE SERIES + BRONZES
Place de la Loge LOGE DE MER Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-08-23 17:30:00
Date(s) :
2026-07-08
À la Loge de Mer, une exposition de Guy Ferrer
.
Place de la Loge LOGE DE MER Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 perpignan.culture@mairie-perpignan.com
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English :
%C0 La Loge de Mer, an exhibition by Guy Ferrer
L’événement GUY FERRER STRIPE SERIES + BRONZES Perpignan a été mis à jour le 2026-06-26 par PERPIGNAN TOURISME
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