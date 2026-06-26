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GUY FERRER STRIPE SERIES + BRONZES Place de la Loge Perpignan

mercredi 8 juillet 2026 · Place de la Loge · Perpignan

GUY FERRER STRIPE SERIES + BRONZES Place de la Loge Perpignan

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Place de la Loge
Adresse
LOGE DE MER
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

GUY FERRER STRIPE SERIES + BRONZES

Place de la Loge LOGE DE MER Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :
2026-07-08

À la Loge de Mer, une exposition de Guy Ferrer
  .

Place de la Loge LOGE DE MER Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  perpignan.culture@mairie-perpignan.com

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English :

%C0 La Loge de Mer, an exhibition by Guy Ferrer

L’événement GUY FERRER STRIPE SERIES + BRONZES Perpignan a été mis à jour le 2026-06-26 par PERPIGNAN TOURISME

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