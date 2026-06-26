GUY FERRER STRIPE SERIES + BRONZES Place de la Loge Perpignan

mercredi 8 juillet 2026 · Place de la Loge · Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

GUY FERRER STRIPE SERIES + BRONZES

Place de la Loge LOGE DE MER Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-07-08

À la Loge de Mer, une exposition de Guy Ferrer

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Place de la Loge LOGE DE MER Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 perpignan.culture@mairie-perpignan.com

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English :

%C0 La Loge de Mer, an exhibition by Guy Ferrer

L’événement GUY FERRER STRIPE SERIES + BRONZES Perpignan a été mis à jour le 2026-06-26 par PERPIGNAN TOURISME