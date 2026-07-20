Gxrls gxrls gxrls wikipaloma le clip et ses alternatives SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Gxrls gxrls gxrls wikipaloma le clip et ses alternatives

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Atelier en non-mixité animé par Prescilia Vieira Coelha

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

Workshop for women only, led by Prescilia Vieira Coelha

L’événement Gxrls gxrls gxrls wikipaloma le clip et ses alternatives Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes