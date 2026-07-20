Gxrls gxrls gxrls wikipaloma le clip et ses alternatives SMAC Paloma Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Gxrls gxrls gxrls wikipaloma le clip et ses alternatives
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Atelier en non-mixité animé par Prescilia Vieira Coelha
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
Workshop for women only, led by Prescilia Vieira Coelha
L’événement Gxrls gxrls gxrls wikipaloma le clip et ses alternatives Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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