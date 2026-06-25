Gym douce, jeux d’adresse et d’équilibre avec Union Régionale Sportive Léo Lagrange Île-de-France Parc Georges Brassens PARIS
Gym douce, jeux d’adresse et d’équilibre avec Union Régionale Sportive Léo Lagrange Île-de-France Parc Georges Brassens PARIS jeudi 25 juin 2026.
Jour et horaires :
L’Union Régionale et Sportive Léo Lagrange vous propose des séances de sport adaptées.
Tous les jeudis de 10h00 à 12h00 du 25 juin au 17 décembre 2026.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sport Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit
Une séance de sport hebdomadaire variée et adaptée, proposée par l’Union Régionale Sportive Léo Lagrange, combinant des jeux d’adresse et d’équilibre ainsi que de la Gym douce pour entretenir sa forme en douceur et en plein air.
Du jeudi 25 juin 2026 au jeudi 17 décembre 2026 :
jeudi
de 10h00 à 12h00
gratuit
wilton.de-barros-borges@leolagrange.org
+33658255985
Rendez-vous au Centre situé 17 avenue de la Porte de Vanves 75014 Paris
Public adultes. A partir de 55 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T13:00:00+02:00
fin : 2026-12-17T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-06-25T10:00:00+02:00_2026-06-25T12:00:00+02:00;2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T12:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T12:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T12:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00;2026-09-03T10:00:00+02:00_2026-09-03T12:00:00+02:00;2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T12:00:00+02:00;2026-09-17T10:00:00+02:00_2026-09-17T12:00:00+02:00;2026-09-24T10:00:00+02:00_2026-09-24T12:00:00+02:00;2026-10-01T10:00:00+02:00_2026-10-01T12:00:00+02:00;2026-10-08T10:00:00+02:00_2026-10-08T12:00:00+02:00;2026-10-15T10:00:00+02:00_2026-10-15T12:00:00+02:00;2026-10-22T10:00:00+02:00_2026-10-22T12:00:00+02:00;2026-10-29T10:00:00+02:00_2026-10-29T12:00:00+02:00;2026-11-05T10:00:00+02:00_2026-11-05T12:00:00+02:00;2026-11-12T10:00:00+02:00_2026-11-12T12:00:00+02:00;2026-11-19T10:00:00+02:00_2026-11-19T12:00:00+02:00;2026-11-26T10:00:00+02:00_2026-11-26T12:00:00+02:00;2026-12-03T10:00:00+02:00_2026-12-03T12:00:00+02:00;2026-12-10T10:00:00+02:00_2026-12-10T12:00:00+02:00;2026-12-17T10:00:00+02:00_2026-12-17T12:00:00+02:00
Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS
+33658255985 wilton.de-barros-borges@leolagrange.org
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