Habiller l’image, Château de Compiègne, Compiègne

Informations pratiques

Habiller l’image 25 octobre 2026 – 4 août 2027 Château de Compiègne Oise

5 € en supplément du billet d’entrée au tarif réduit (4 € pour les – de 26 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-25T15:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00

Fin : 2027-08-04T15:00:00+02:00 – 2027-08-04T16:30:00+02:00

À travers une visite guidée des musées du Second Empire et de l’Impératrice, les visiteurs plongeront dans l’univers raffiné de l’époque et découvriront comment les portraits peints et photographiques ont contribué à façonner l’image de l’impératrice Eugénie. Ils exploreront les codes vestimentaires afin de mieux comprendre leur rôle dans l’expression du prestige, de l’élégance et du statut social.

La visite se prolongera par un atelier créatif au cours duquel chacun imaginera la planche de style d’un personnage fictif du Second Empire en réalisant une silhouette inspirée de l’esthétique impériale.

Château de Compiègne Place du Général De Gaulle, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France +33344384700 https://chateaudecompiegne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://chateaudecompiegne.fr/agenda »}] SNCF Paris-Gare du Nord – Parking gratuit dans la limite des places disponibles – Librairie-boutique

À travers une visite guidée des musées du Second Empire et de l’Impératrice, les visiteurs plongeront dans l’univers raffiné de l’époque et découvriront comment les portraits peints et ont contribué…

Georges Spingler, L’Impératrice Eugénie et le Prince impérial à l’âge de 6 ans, v. 1862 © GrandPalaisRmn (Domaine de Compiègne) / image Compiègne