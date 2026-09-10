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Habitat participatif, les toits partagés, JEP 2026 – Les Toits partagés, Lorient

samedi 19 septembre 2026 · JEP 2026 - Les Toits partagés · Lorient

Habitat participatif, les toits partagés, JEP 2026 – Les Toits partagés, Lorient

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
JEP 2026 - Les Toits partagés
Adresse
3 impasse Alphonsine Crolard 56100 Lorient
Ville
56100 Lorient
Département
Morbihan

Habitat participatif, les toits partagés 19 et 20 septembre JEP 2026 – Les Toits partagés Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Samedi
– de 10h à 12h : arpentage d’un court texte autour de la question des Communs, adultes et grands ados, sur inscription
– de 14h à 16h : chantier partagé « fabrication d’un composteur »
– de 15h à 18h : visite ludique et pédagogique des Toits partagés. Départ toutes les 30 minutes
– à 19h : apéro chanté
Dimanche
– de 10h30 à 12h : visite technique des toits partagés pour les curieux et curieuses de l’éco-construction
– à 11h : atelier cuisine partagé (apportez un légume avec vous)
– de 14h à 16h : chantier partagé « fabrication d’un composteur »
– de 14h30 à 16h : écoute collective d’un podcast autour de la question des communs suivi d’un temps de discussion

JEP 2026 – Les Toits partagés 3 impasse Alphonsine Crolard 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne https://lestoitspartages.fr/site/ Un habitat participatif et éco-responsable en coopérative d’habitants
Samedi

©Toits partagés

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