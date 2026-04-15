HAENDEL – Chœurs d’Oratorios Eglise Saint Jean Baptiste du Faubourg Aix-en-Provence
HAENDEL – Chœurs d’Oratorios Eglise Saint Jean Baptiste du Faubourg Aix-en-Provence vendredi 5 juin 2026.
HAENDEL – Chœurs d’Oratorios Eglise Saint Jean Baptiste du Faubourg Aix-en-Provence Vendredi 5 juin, 20h30 20€ à l’entrée, 18€ en prévente en ligne, gratuit < 12 ans
Couleurs et passions des derniers oratorios de Haendel, où le chœur s'affirme comme réel acteur du drame.
**Chez Haendel, les chœurs ne commentent pas le drame : ils l'incarnent.**
De la gaieté extravertie à la mélancolie introspective, de la dévotion du fils à la jalousie dévorante face au triomphe d’**Hercules**, jusqu’à la spiritualité lumineuse de **Theodora**, Haendel déploie ici une palette de contrastes saisissants.
Dans ce théâtre des passions, le chœur s'affirme comme un véritable acteur du drame, il incarne la voix du peuple et se fait tour à tour foule païenne exaltée, témoin bouleversé de la tragédie antique ou communauté de foi prête au sacrifice.
Des œuvres poignantes, transformant le programme en une expérience musicale intense et profondément humaine.
• à l’Église Saint-Hippolyte de Venelles le 30 mai à 20h30.
• à la l’Église Saint-Jean-Baptiste d’Aix-en-Provence le 5 juin à 20h30 et le 7 juin à 19h00 2026.
DISTRIBUTION
CHŒUR CANTABILE d’Aix-en-Provence
Ensemble Orchestral Baroque
Direction Isabelle LOPEZ
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-05T22:30:00.000+02:00
1
https://choeurcantabile.org/nos-concerts/nos-concerts-a-venir.html
Eglise Saint Jean Baptiste du Faubourg , 38, Cours Sextius, 13100 Aix-en-Provence, Cuques Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Spectacle Sophie Loustalot Fantasme La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence 16 avril 2026
- LE LAC DES CYGNES INTERNATIONAL BALLET – LE LAC DES CYGNES ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence 16 avril 2026
- Étape de création Nina Santes Familles Liquides 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence 16 avril 2026
- Étape de création Hypermer, Nina Santes 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence 16 avril 2026
- Spectacle Giorda Hypnose La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence 18 avril 2026