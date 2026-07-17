Haendel « Le Messie », Eglise Saint-Antoine-de-Padoue, Le Chesnay-Rocquencourt
vendredi 27 novembre 2026 · Eglise Saint-Antoine-de-Padoue · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Haendel « Le Messie » Vendredi 27 novembre, 20h30 Eglise Saint-Antoine-de-Padoue Yvelines
1re série (centre placé) : 28 € – Placement libre (côté) : 15 € – Abonné 1re série : 25 € -Moins de 26 ans : 15 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T22:00:00+01:00
PAR L’ENSEMBLE VOCAL DU CHESNAY
DIRECTION ROMAIN CHAMPION
ORCHESTRE ET SOLISTES EN COURS
PRODUCTION ENSEMBLE VOCAL DU CHESNAY
DURÉE 2H
Le « Messie » (Messiah, HWV 56) a été composé en 1741 à Londres par G.F. Haendel, sur un livret en anglais de C. Jennens. Le texte est inspiré de la Bible et se réfère principalement à l’annonce de la venue du Christ sur la terre, sa résurrection et à la rédemption qu’elle opère pour tous les hommes.
Cet Oratorio fut composé en 24 jours et créé le 13 avril 1742, lors d’un gala de charité au Temple Bar de Dublin. Cette œuvre est écrite pour solistes, chœur et orchestre à cordes auxquels s’ajoutent trompettes et timbales.
Haendel a remanié cette œuvre à plusieurs reprises et on en compte 11 versions différentes, ce qui rend difficile une restitution historique de la pièce.
Considérée comme un chef d’œuvre du genre Oratorio, c’est l’une des œuvres les plus populaires de son auteur et dans laquelle on retrouve, en particulier, son célèbre Halleluiah !
Sous la direction de son nouveau chef, Romain Champion, l’Ensemble Vocal du Chesnay vous invite à redécouvrir toute la force et l’émotion du « Messie » de Haendel.
Eglise Saint-Antoine-de-Padoue place Saint-Antoine 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Musique
© Service Communication – Ville du Chesnay-Rocquencourt
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