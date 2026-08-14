Informations pratiques

Chinon

Halloween à la Forteresse de Chinon

4 Rue du Château Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

10.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-31

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-31

Atelier de maquillage permettant aux enfants qui le souhaitent de repartir de la Forteresse avec un visage qui fera pâlir d’envie tous les plus horribles des monstres.

Inclus dans le billet d’entrée.

Atelier de maquillage permettant aux enfants qui le souhaitent de repartir de la Forteresse avec un visage qui fera pâlir d’envie tous les plus horribles des monstres.

Inclus dans le billet d’entrée. 10.5 .

4 Rue du Château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45

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English :

A makeup workshop where children who want to can leave the Fortress with a face that will make even the most hideous monsters green with envy.

Included with admission.

L’événement Halloween à la Forteresse de Chinon Chinon a été mis à jour le 2026-08-14 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme