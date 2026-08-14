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Halloween à la Forteresse de Chinon Chinon

samedi 31 octobre 2026 · Chinon

Halloween à la Forteresse de Chinon Chinon

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Adresse
4 Rue du Château
Ville
37500 Chinon
Département
Indre-et-Loire
Tarif
10.5 10.5 10.5 Tarif enfant

Chinon

Halloween à la Forteresse de Chinon

4 Rue du Château Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR
10.5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-31
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-31

Atelier de maquillage permettant aux enfants qui le souhaitent de repartir de la Forteresse avec un visage qui fera pâlir d’envie tous les plus horribles des monstres.
Inclus dans le billet d’entrée.
Atelier de maquillage permettant aux enfants qui le souhaitent de repartir de la Forteresse avec un visage qui fera pâlir d’envie tous les plus horribles des monstres.
Inclus dans le billet d’entrée. 10.5  .

4 Rue du Château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 

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English :

A makeup workshop where children who want to can leave the Fortress with a face that will make even the most hideous monsters green with envy.
Included with admission.

L’événement Halloween à la Forteresse de Chinon Chinon a été mis à jour le 2026-08-14 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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