Halloween à la Forteresse de Chinon Chinon
samedi 31 octobre 2026 · Chinon
Informations pratiques
Chinon
Halloween à la Forteresse de Chinon
4 Rue du Château Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR
10.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-31
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-31
Atelier de maquillage permettant aux enfants qui le souhaitent de repartir de la Forteresse avec un visage qui fera pâlir d’envie tous les plus horribles des monstres.
Inclus dans le billet d’entrée.
Atelier de maquillage permettant aux enfants qui le souhaitent de repartir de la Forteresse avec un visage qui fera pâlir d’envie tous les plus horribles des monstres.
Inclus dans le billet d’entrée. 10.5 .
4 Rue du Château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A makeup workshop where children who want to can leave the Fortress with a face that will make even the most hideous monsters green with envy.
Included with admission.
L’événement Halloween à la Forteresse de Chinon Chinon a été mis à jour le 2026-08-14 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Chinon (Indre-et-Loire)
- Corrida de Chinon Chinon 11 septembre 2026
- Festival Voyage en Guitare Chinon 18 septembre 2026
- Initiation à la pratique de la boule de Fort pour les scolaires, Cercle du Bon-Accord, Chinon 18 septembre 2026
- Journée Européenne du Patrimoine Chinon 19 septembre 2026
- Entre Histoire et histoires, Quai Danton, Chinon 19 septembre 2026