Halloween Centre Culturel Langeac
Halloween Centre Culturel Langeac samedi 31 octobre 2026.
Langeac
Halloween
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-10-31 20:30:00
Date(s) :
2026-10-31
La mairie de Langeac organise Halloween au Centre Culturel avec au programme plusieurs animations, maquillage, atelier création, cinéma et bonbons!
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Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com
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English :
The Mairie de Langeac is organizing Halloween at the Centre Culturel with several activities, face painting, creative workshops, cinema and candy!
L’événement Halloween Langeac a été mis à jour le 2025-10-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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