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Halloween Centre Culturel Langeac

Halloween Centre Culturel Langeac samedi 31 octobre 2026.

Lieu : Centre Culturel

Adresse : 1473 Rue Léo Lagrange

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : samedi 31 octobre 2026

Fin : samedi 31 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Langeac

Halloween

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-10-31 20:30:00

Date(s) :
2026-10-31

La mairie de Langeac organise Halloween au Centre Culturel avec au programme plusieurs animations, maquillage, atelier création, cinéma et bonbons!
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Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10  secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

The Mairie de Langeac is organizing Halloween at the Centre Culturel with several activities, face painting, creative workshops, cinema and candy!

L’événement Halloween Langeac a été mis à jour le 2025-10-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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