Halloween Centre Culturel Langeac

Langeac

Halloween

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 20:30:00

Date(s) :

2026-10-31

La mairie de Langeac organise Halloween au Centre Culturel avec au programme plusieurs animations, maquillage, atelier création, cinéma et bonbons!

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Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

The Mairie de Langeac is organizing Halloween at the Centre Culturel with several activities, face painting, creative workshops, cinema and candy!

L’événement Halloween Langeac a été mis à jour le 2025-10-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier