Hands Up Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Informations pratiques

Belfort

Hands Up

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-15 10:30:00

fin : 2027-02-15

Date(s) :

2027-02-15

Lejo créé une forme unique et originale de théâtre de marionnettes uniquement avec des mains nues et des yeux en bois. ‘Hands up!’ (Les mains en l’air !) est un spectacle amusant sans texte et avec beaucoup de musique. Les marionnettes font une démonstration de leurs talents à partir d’un grand théâtre de marionnettes bleu. Un chien costaud, 2 danseurs à claquettes, une vache avec un problème alimentaire, un chœur d’enfants avec son chef d’orchestre et de nombreux autres personnages passent en revue. Le public (jeune et plus âgé !) oublie rapidement qu’il est en train de regarder deux mains. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Hands Up

L’événement Hands Up Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)