Happy days / Léo Gras – coeurs doux., POLE-SUD, CDCN Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Happy days / Léo Gras – coeurs doux. Mardi 17 novembre, 19h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

6 > 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T19:00:00+01:00 – 2026-11-17T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-17T19:00:00+01:00 – 2026-11-17T20:00:00+01:00

coeur doux. est une performance hybride mêlant danse, marionnette et voix pour deux artistes. À travers cette pièce, Léo Gras répond au traumatisme du viol, explorant la scission du corps et la destruction de l’identité, avec l’aide d’Aria De La Celle, compositrice-interprète. Mettant en scène la tentative de l’artiste de « recoller les morceaux éparpillés » d’un moi brisé, le projet dénonce les mécanismes de domination et la « gangrène » des abus de pouvoir dans le monde de la danse. Sur le plateau, une marionnette — double fidèle de l’artiste — devient le partenaire d’une reconstruction nécessaire. Ce spectacle transforme une douleur intime en un acte de résilience politique, cherchant à « laisser sortir la merde pour en voir pousser des fleurs ».

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/catalogue_spectacle?lng=1 »}]

coeur doux. est une performance hybride mêlant danse, marionnette et voix pour deux artistes.

©Sophie Wathlé