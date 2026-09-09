Happy days / Ludovico Paladini – Golden Gore, POLE-SUD, CDCN Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Happy days / Ludovico Paladini – Golden Gore Mercredi 18 novembre, 21h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

6 > 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T21:00:00+01:00 – 2026-11-18T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-18T21:00:00+01:00 – 2026-11-18T21:30:00+01:00

Golden Gore explore la fragilité de la performance masculine à travers le prisme stylisé du football. Dans un stade onirique, il répète des exultations comme si elles étaient une fin en soi, incarnant une masculinité hyper-stylisée, où puissance, contrôle et charisme sont minutieusement imités, mais jamais vraiment possédés. Le spectacle met en lumière les attentes sociales qui pèsent sur le corps masculin : dominer, résister, impressionner. Chaque geste, qu’il s’agisse d’une chute théâtrale ou d’un cri de victoire, est vidé de son contexte et amplifié dans une chorégraphie. Le football devient un théâtre d’idéaux inaccessibles, où le corps masculin est à la fois objet de culte et instrument de pression. Entre buts imaginaires et rivaux absents, le solo traverse les paradoxes d’une masculinité construite sur le spectacle, la solitude et la crainte constante de ne pas être assez convaincant. Golden Gore ne cherche pas à couronner un champion, il célèbre et pleure la solitude de la fiction.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/catalogue_spectacle?lng=1 »}]

Golden Gore explore la fragilité de la performance masculine à travers le prisme stylisé du football.

©João Octávio Peixoto