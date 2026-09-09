Happy days / Wura Moraes – Reverberações, POLE-SUD, CDCN Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Happy days / Wura Moraes – Reverberações Mercredi 18 novembre, 19h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

6 > 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T19:00:00+01:00 – 2026-11-18T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T19:00:00+01:00 – 2026-11-18T20:00:00+01:00

Faisant partie du projet Confluências, Reverberações est une création tissée à partir de la relation que Wura Moraes entretient avec les archives de son père, Mário Calixto (1960–1997), et de son oncle, Miltércio Santos (1963–2024), tous deux danseurs. Un trio qui embrasse les présences et les absences qui le composent, en dialogue avec la dimension subconsciente, la non-linéarité du temps et les mémoires inscrites dans le corps, les invitant à émerger de l’ombre et à danser.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/catalogue_spectacle?lng=1 »}]

Faisant partie du projet Confluências, Reverberações est une création tissée à partir de la relation que Wura Moraes entretient avec les archives de son père et de son oncle, tous deux danseurs.

©João Octávio Peixoto