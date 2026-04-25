Happy jeudi ! La soirée 100% positive makesense space Paris

HAPPY JEUDI

Voilà une soirée qui fait du bien, beaucoup de bien. Ce soir il n’y a ni invité·e de renom, ni star de l’espace mais beaucoup de chaleur humaine. Les happy jeudis ce sont des moments pour se retrouver, recharger les batteries, se marrer. C’est tout ? Bah ouais et c’est déjà beaucoup.

Au programme :

Popote – on cuisine et on mange ensemble (ce jeudi 21 mai c’est salade XXL)

Papote – on parle de tout de rien et surtout ce qui fait du bien

Jackpot – des activités surprise te seront proposées. Lesquelles ? Si on te le dit c’est plus des surprises mais on peut déjà t’annoncer qu’il y aura :

des ateliers

un super cours de danse orientale avec Kabubu (tu pourras t’initier à la légendaire danse du bassin, ça va groover !)

un moment chants et guitares avec le Buff. D’ailleurs si t’as un instrument prends-le !

une surprise pour fêter notre entrée dans le réseau des maisons de l’Ecologie culturelle

Tu viens ? Embarque aussi tes voisines, tes cousins, ton collègue de la machine à café. Et prends une bouteille d’une boisson que tu auras plaisir à partager.

« La joie prolonge la vie ». Avec les Happy jeudis, viens gagner quelques points d’éternité.

Voilà une soirée qui fait du bien, beaucoup de bien. Ce soir il n’y a ni invité·e de renom, ni star de l’espace mais beaucoup de chaleur humaine. Les happy jeudis ce sont des moments pour se retrouver, recharger les batteries, se marrer. C’est tout ? Bah ouais et c’est déjà beaucoup.

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

L’inscription est gratuite mais doit se faire via la plateforme Chiche.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T22:00:00+02:00

makesense space 11 rue Biscornet 75012 Paris

https://chiche.makesense.org/events/e/happy-jeudi-la-soiree-100-positive-69dcbdd5b72ffc0007ff8f9c?utm_source=events&utm_medium=share&utm_campaign=event-page



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