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HARMONIA MUNDI messe symphonique coréenne par le Choeur Nicolas de Grigny et Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne Opéra de Reims Reims

mardi 17 novembre 2026 · Opéra de Reims · Reims

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Opéra de Reims
Adresse
1 Rue de Vesle
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
19 19 19 Supplément Tarif réduit

Reims

HARMONIA MUNDI messe symphonique coréenne par le Choeur Nicolas de Grigny et Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne

Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims Marne

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Supplément
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17

Date(s) :
2026-11-17

Tout public
Messe symphonique composée par la compositrice sud-coréenne HYOWON WOO en création européenne à l’Opéra de Reims le 17 novembre 2026 à 20h.
Concert exceptionnel donné en présence de la compositrice et interprété par le Choeur Nicolas de Grigny et l’Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne sous la direction de Jean-Marie PUISSANT.   .

Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : HARMONIA MUNDI messe symphonique coréenne par le Choeur Nicolas de Grigny et Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne

L’événement HARMONIA MUNDI messe symphonique coréenne par le Choeur Nicolas de Grigny et Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne Reims a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT de la Marne

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