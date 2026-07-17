HARMONIA MUNDI messe symphonique coréenne par le Choeur Nicolas de Grigny et Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne Opéra de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

HARMONIA MUNDI messe symphonique coréenne par le Choeur Nicolas de Grigny et Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne

Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims Marne

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Tout public

Messe symphonique composée par la compositrice sud-coréenne HYOWON WOO en création européenne à l’Opéra de Reims le 17 novembre 2026 à 20h.

Concert exceptionnel donné en présence de la compositrice et interprété par le Choeur Nicolas de Grigny et l’Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne sous la direction de Jean-Marie PUISSANT. .

Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims 51100 Marne Grand Est

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English : HARMONIA MUNDI messe symphonique coréenne par le Choeur Nicolas de Grigny et Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne

L’événement HARMONIA MUNDI messe symphonique coréenne par le Choeur Nicolas de Grigny et Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne Reims a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT de la Marne