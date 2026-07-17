HARMONIA MUNDI messe symphonique coréenne par le Choeur Nicolas de Grigny et Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne Opéra de Reims Reims
mardi 17 novembre 2026 · Opéra de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
HARMONIA MUNDI messe symphonique coréenne par le Choeur Nicolas de Grigny et Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne
Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims Marne
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Tout public
Messe symphonique composée par la compositrice sud-coréenne HYOWON WOO en création européenne à l’Opéra de Reims le 17 novembre 2026 à 20h.
Concert exceptionnel donné en présence de la compositrice et interprété par le Choeur Nicolas de Grigny et l’Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne sous la direction de Jean-Marie PUISSANT. .
Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims 51100 Marne Grand Est
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English : HARMONIA MUNDI messe symphonique coréenne par le Choeur Nicolas de Grigny et Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne
L’événement HARMONIA MUNDI messe symphonique coréenne par le Choeur Nicolas de Grigny et Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne Reims a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT de la Marne
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