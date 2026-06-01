Haut et fort, Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Haut et fort Vendredi 5 juin, 18h00 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Au cœur de Sidi Moumen, quartier populaire de Casablanca, le centre culturel accueille dans son équipe Anas, un ancien rappeur, pour assurer un nouveau cours. Sous le regard bienveillant de leur professeur, les jeunes commencent à interroger le poids des préjugés et des traditions : à travers la culture hip hop, ils vont apprendre ensemble à défendre la liberté d’expression, la force et la justesse des mots. Avec Haut et fort, Nabil Ayouch met en scène, entre documentaire et fiction, une jeunesse autant éprise du croisement des arts que d’émancipation politique. Lui-même à l’origine de ce centre culturel, Les Étoiles de Sidi Moumen, le cinéaste a inauguré plusieurs centres culturels au Maroc, dans le cadre d’une fondation qui vise à soutenir les jeunes des quartiers périphériques.

« On a parfois une image un peu datée de la jeunesse du Maghreb. Avec ce film, je montre qu’au contraire, elle est tout aussi engagée, tout aussi moderne et politique. Elle ne demande qu’à s’exprimer et à être écoutée. Il suffit juste de lui donner l’opportunité et les armes pour prendre la parole. Bien sûr qu’une certaine partie de la population, très marquée par la religion et les traditions, a tout intérêt à la faire taire. C’était important pour moi de montrer contre quoi ils se battent. Mais, plutôt que de montrer tout ce qui pourrait les faire taire, je crois que c’était plus important encore de célébrer leurs voix, de les faire résonner très fort, de montrer que grâce au corps et à la parole, ils résistent. » (Nabil Ayouch)

Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Nabil Ayouch, Haut et fort, 2021 © Ad Vitam