Hautepierre HTP en mini DV, Centre socio-culturel de Haute-Pierre « Le Galet », Strasbourg

Informations pratiques

Hautepierre HTP en mini DV Samedi 19 septembre, 16h00 Centre socio-culturel de Haute-Pierre « Le Galet » Bas-Rhin

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Hautepierre

HTP en mini DV

Dans le cadre du projet Hautepierre : mémoire d’un quartier, la cinémathèque régionale MIRA propose un moment de partage autour du visionnage de films tournés par les habitant·e·s du quartier de Hautepierre à Strasbourg. Lors de cette rencontre, les participant·e·s pourront découvrir des différents formats de films populaires : Hi8, mini DV, VHS…

Hautepierre : Mémoire d’un quartier

Avec le projet Hautepierre : Mémoire d’un quartier, MIRA engage un travail de collecte et de valorisation de films amateurs auprès des habitant·e·s du quartier de Hautepierre à Strasbourg.

En lien étroit avec les associations et les structures socio-culturelles du territoire, MIRA initie une série d’actions pour constituer la mémoire audiovisuelle d’un quartier encore largement absent des collections de la cinémathèque.

Vos films sont notre histoire ! Vous habitez ou avez habité Hautepierre ? Vous avez filmé la vie du quartier et celle de vos proches ? Confiez vos films à MIRA. Les films amateurs constituent des sources précieuses pour documenter le territoire et les liens qu’il entretient avec le reste du monde.

Plus d’informations sur www.miralsace.eu

Contact : manon.haag@miralsace.eu

Centre socio-culturel de Haute-Pierre « Le Galet » 4 avenue Tolstoï 67000 Strasbourg Strasbourg 67200 Maille Catherine Bas-Rhin Grand Est [{« link »: « https://www.miralsace.eu/projets-avec-les-citoyens-hautepierre-memoire-d-un-quartier-900-704-0-0.html »}, {« link »: « http://www.miralsace.eu »}, {« link »: « mailto:manon.haag@miralsace.eu »}] Le centre Social et Culturel de Hautepierre propose des actions menées avec les habitants du quartier (accueil de loisirs enfants et jeunes, accompagnement à la scolarité, activités culturelles et sportives, école de musique, conseils et informations, animations collectives familiales, ateliers du troisième âge, etc.). Il est une plateforme d’expression des initiatives citoyennes. C’est aussi un lieu d’accueil, de rencontres, d’échanges entre les habitants, les générations, les groupes sociaux et les acteurs locaux. Le Centre Social et Culturel de Hautepierre organise son travail autour de deux projets sociaux agréés par la CAF du Bas-Rhin.

Hautepierre

Jean-Pierre Rieb, fonds Rieb © MIRA