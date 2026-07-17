Havana Jazz Club, Clichy Hall, Clichy

Informations pratiques

Havana Jazz Club Samedi 5 décembre, 17h00 Clichy Hall Hauts-de-Seine

tarif unique 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T17:00:00+01:00 – 2026-12-05T20:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T17:00:00+01:00 – 2026-12-05T20:00:00+01:00

Après le succès du concert du centenaire de l’Orchestre d’Harmonie de Clichy, qui avait réuni près de 900 spectateurs au Clichy Hall, le Théâtre Rutebeuf investit à nouveau le lieu pour un grand rendez-vous placé sous le signe du jazz, du swing et des musiques cubaines.

Pour l’occasion, deux ensembles emblématiques de la vie musicale clichoise unissent leurs talents. Le BBCC ouvre la soirée avec l’énergie communicative des grands orchestres de jazz, entre cuivres éclatants, rythmes entraînants et improvisations inspirées des standards du genre.

Puis l’Orquesta MI SOL entraîne le public vers les rythmes chaleureux de Cuba. Accompagnés d’un couple de danseurs, musiciens et spectateurs sont invités à partager un véritable « Ron Danzón », version cubaine du thé dansant, où la musique se vit autant qu’elle s’écoute.

Pensé comme un grand moment festif et populaire, Havana Jazz Club célèbre la richesse des pratiques amateurs et le dynamisme des associations musicales clichoises. Une invitation à écouter, danser et partager ensemble un après-midi aux couleurs de La Havane.

Clichy Hall 6 Rue Paul Dupont, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Le BBCC ouvre la soirée avec l’énergie des grands orchestres de jazz. Puis l’Orquesta MI SOL invite au « Ron Danzón », thé dansant cubain rythmé, avec danseurs, musiciens et public réunis.

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