Havana Jazz Club Clichy Hall Clichy
samedi 5 décembre 2026 · Clichy Hall · Clichy
Informations pratiques
Après le succès du concert du centenaire de
l’Orchestre d’Harmonie de Clichy, qui avait réuni près de 900 spectateurs au
Clichy Hall, le Théâtre Rutebeuf investit à nouveau le lieu pour un grand
rendez-vous placé sous le signe du jazz, du swing et des musiques cubaines.
Pour l’occasion, deux ensembles emblématiques de la
vie musicale clichoise unissent leurs talents. Le BBCC ouvre la soirée avec
l’énergie communicative des grands orchestres de jazz, entre cuivres éclatants,
rythmes entraînants et improvisations inspirées des standards du genre.
Puis l’Orquesta MI SOL entraîne le public vers les
rythmes chaleureux de Cuba. Accompagnés d’un couple de danseurs, musiciens et
spectateurs sont invités à partager un véritable « Ron Danzón », version
cubaine du thé dansant, où la musique se vit autant qu’elle s’écoute.
Pensé comme un grand moment festif et populaire, Havana
Jazz Club célèbre la richesse des pratiques amateurs et le dynamisme des
associations musicales clichoises. Une invitation à écouter, danser et partager
ensemble un après-midi aux couleurs de La Havane.
Le BBCC ouvre la soirée avec l’énergie des grands orchestres de jazz. Puis l’Orquesta MI SOL invite au « Ron Danzón », thé dansant cubain rythmé, avec danseurs, musiciens et public réunis.
Le samedi 05 décembre 2026
de 17h00 à 19h00
payant Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-05T18:00:00+01:00
fin : 2026-12-05T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-05T17:00:00+02:00_2026-12-05T19:00:00+02:00
Clichy Hall 6 Rue Paul Dupont 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5634&lng=1
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