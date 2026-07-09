Havana Jazz Club Clichy Hall Clichy

Informations pratiques

Après le succès du concert du centenaire de

l’Orchestre d’Harmonie de Clichy, qui avait réuni près de 900 spectateurs au

Clichy Hall, le Théâtre Rutebeuf investit à nouveau le lieu pour un grand

rendez-vous placé sous le signe du jazz, du swing et des musiques cubaines.

Pour l’occasion, deux ensembles emblématiques de la

vie musicale clichoise unissent leurs talents. Le BBCC ouvre la soirée avec

l’énergie communicative des grands orchestres de jazz, entre cuivres éclatants,

rythmes entraînants et improvisations inspirées des standards du genre.

Puis l’Orquesta MI SOL entraîne le public vers les

rythmes chaleureux de Cuba. Accompagnés d’un couple de danseurs, musiciens et

spectateurs sont invités à partager un véritable « Ron Danzón », version

cubaine du thé dansant, où la musique se vit autant qu’elle s’écoute.

Pensé comme un grand moment festif et populaire, Havana

Jazz Club célèbre la richesse des pratiques amateurs et le dynamisme des

associations musicales clichoises. Une invitation à écouter, danser et partager

ensemble un après-midi aux couleurs de La Havane.

Le BBCC ouvre la soirée avec l’énergie des grands orchestres de jazz. Puis l’Orquesta MI SOL invite au « Ron Danzón », thé dansant cubain rythmé, avec danseurs, musiciens et public réunis.

Le samedi 05 décembre 2026

de 17h00 à 19h00

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-05T18:00:00+01:00

fin : 2026-12-05T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-05T17:00:00+02:00_2026-12-05T19:00:00+02:00

Clichy Hall 6 Rue Paul Dupont 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5634&lng=1



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