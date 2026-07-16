Haydn – Symphonies londoniennes, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Haydn – Symphonies londoniennes Jeudi 18 mars 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-18T20:00:00+01:00 – 2027-03-18T21:50:00+01:00

Fin : 2027-03-18T20:00:00+01:00 – 2027-03-18T21:50:00+01:00

Orchestre

Joseph Swensen en est convaincu : il est toujours bon de revenir aux symphonies de Haydn. Le travail de finesse, la qualité d’écoute, le caractère chambriste : tous les ingrédients sont réunis pour cultiver l’excellence de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, saluée par la critique depuis l’arrivée de son directeur musical. Dans cette série des dernières symphonies (dites « londoniennes » parce que créées à Londres), il y a matière à faire vivre l’interprétation. Dans le balancier d’une horloge, dans d’étonnants jeux de timbales, ou encore dans l’élan vivifiant d’un finale « con spirito », les musiciens auront l’occasion d’éprouver, une fois de plus, la belle complicité qu’ils entretiennent avec leur directeur musical.

Programme

Joseph Haydn

Symphonie en mi bémol majeur Hob. I:99

Symphonie en ré majeur « L’Horloge » Hob. I:101

Symphonie en mi bémol majeur « Roulement de timbales » Hob. I:103

Autour du concert

Lundi 15 mars 17 h : Rencontre avec Joseph Swensen animée par Clément Rochefort, Grand-Théâtre, (Les Amis de l’ONBA)

Du 19 au 21 mars : Concert donné en tournée à L’Odyssée, Périgueux (vendredi 19 mars) et au Théâtre Olympia, Arcachon (dimanche 21 mars)

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697563-haydn »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-haydn-symphonies-londoniennes-87371 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Joseph Swensen