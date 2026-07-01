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HDR Project Trio Le Melville Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Le Melville · Paris

HDR Project Trio Le Melville Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

HDR-Project Trio est le trio d’Hervé de Ratuld bassiste, contrebassiste (Ronny Jordan, Cerrone, Tcheky Kario, Azarine trio, Toumast, Ousmane Touré), d’origine polonaise et ukrainienne, arrière petit neveu de Rimsky Korsakov il commence le piano à l’âge de 7 ans avant de découvrir la basse et la contrebasse à 12 ans. Musicien du monde allant du jazz à la musique africaine en passant par l’electro ou la funk , il réuni ici le trompettiste Nicolas Genest ( Manu Dibango, Alpha Blondy, Jimmy Cliff, Arthur H) et le pianiste Ian Aledji (Éric Truffaz, Jane Birkin, Étienne Daho).

Son projet, fait de ses compositions originales est un jazz modal, aérien, sensible, mélodique et cinématographique avec une touche electro qui transporte et fait voyager. Hdr-Project sort son album en trio avec Nicolas et Ian en septembre 2026.

Hervé De Ratuld : basse

Nicolas Genest : trompette

Ian Aledji : piano

HDR-Project Trio, dirigé par le talentueux Hervé de Ratuld, mêle jazz, funk et électro, avec des compositions originales. Un voyage musical captivant à découvrir en septembre 2026 !
Le jeudi 17 septembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-18T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T20:30:00+02:00_2026-09-17T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6146


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