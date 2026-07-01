HDR Project Trio Le Melville Paris

Informations pratiques

HDR-Project Trio est le trio d’Hervé de Ratuld bassiste, contrebassiste (Ronny Jordan, Cerrone, Tcheky Kario, Azarine trio, Toumast, Ousmane Touré), d’origine polonaise et ukrainienne, arrière petit neveu de Rimsky Korsakov il commence le piano à l’âge de 7 ans avant de découvrir la basse et la contrebasse à 12 ans. Musicien du monde allant du jazz à la musique africaine en passant par l’electro ou la funk , il réuni ici le trompettiste Nicolas Genest ( Manu Dibango, Alpha Blondy, Jimmy Cliff, Arthur H) et le pianiste Ian Aledji (Éric Truffaz, Jane Birkin, Étienne Daho).

Son projet, fait de ses compositions originales est un jazz modal, aérien, sensible, mélodique et cinématographique avec une touche electro qui transporte et fait voyager. Hdr-Project sort son album en trio avec Nicolas et Ian en septembre 2026.

Hervé De Ratuld : basse

Nicolas Genest : trompette

Ian Aledji : piano

HDR-Project Trio, dirigé par le talentueux Hervé de Ratuld, mêle jazz, funk et électro, avec des compositions originales. Un voyage musical captivant à découvrir en septembre 2026 !

Le jeudi 17 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-18T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T20:30:00+02:00_2026-09-17T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6146



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