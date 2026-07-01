Heart Shaped Aces SUPERSONIC Paris
mercredi 12 août 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
HEART SHAPED ACES (22h00)
(Indie rock – Australie)
The Heart Shaped Aces est un duo australien qui s’est rapidement imposé comme l’un des groupes indie les plus marquants du pays. Réputés pour leurs textes pleins d’esprit, leur esthétique épurée, leur stratégie marketing audacieuse et leurs compositions indéniablement addictives, les « Aces » se sont imposés comme une force créative incontournable. Des concerts à guichets fermés à travers tout le pays, un EP très attendu et une première tournée au Royaume-Uni et dans l’Union européenne qui approche à grands pas laissent entrevoir un potentiel illimité pour le duo en 2026.
https://heartshapedaces.com/
La suite de la programmation arrive très vite !
———————————
Mercredi 12 Août 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
———————————
SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Cette soirée plaira aux fans de… Wallows, Radio Free Alice & Royel Otis
Le mercredi 12 août 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-13T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-12T19:00:00+02:00_2026-08-12T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/7FeC3Aafi https://fb.me/e/7FeC3Aafi
Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Au pays des galles Maison Paris Nature Paris 1 juillet 2026
- Café des mamans – Paris 11 ESPACE SOON Paris 1 juillet 2026
- Bibliothèques hors les murs 2026 / Bibliothèque Charlotte Delbo Square Louvois PARIS 1 juillet 2026
- La bibliothèque Saint-Éloi hors-les-murs ! été 2026 Place Félix Eboué PARIS 1 juillet 2026