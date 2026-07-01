Heart Shaped Aces SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

HEART SHAPED ACES (22h00)

(Indie rock – Australie)

The Heart Shaped Aces est un duo australien qui s’est rapidement imposé comme l’un des groupes indie les plus marquants du pays. Réputés pour leurs textes pleins d’esprit, leur esthétique épurée, leur stratégie marketing audacieuse et leurs compositions indéniablement addictives, les « Aces » se sont imposés comme une force créative incontournable. Des concerts à guichets fermés à travers tout le pays, un EP très attendu et une première tournée au Royaume-Uni et dans l’Union européenne qui approche à grands pas laissent entrevoir un potentiel illimité pour le duo en 2026.

https://heartshapedaces.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mercredi 12 Août 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Wallows, Radio Free Alice & Royel Otis

Le mercredi 12 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-13T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-12T19:00:00+02:00_2026-08-12T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/7FeC3Aafi https://fb.me/e/7FeC3Aafi



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