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AGENDA · Laval

Heavy Lungs + Joe & The Shitboys 6PAR4 Laval

jeudi 5 novembre 2026 · 6PAR4 · Laval

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
6PAR4
Adresse
177 Rue du Vieux Saint-Louis
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif
13 13 15

Laval

Heavy Lungs + Joe & The Shitboys

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 23:59:00

Date(s) :
2026-11-05

Préparez les bouchons d’oreilles !
Ce soir, le punk-noise lourd et brut de Heavy Lungs va secouer la salle à coups de riffs massifs. À leurs côtés, les féroïens Joe & The Shitboys, adoubés par Iggy Pop, balanceront leur punk queer ultra-rapide, provocateur et survolté. Une soirée explosive !   .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80  info@6par4.com

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English :

Get your earplugs ready!

L’événement Heavy Lungs + Joe & The Shitboys Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME

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