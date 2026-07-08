Heavy Lungs + Joe & The Shitboys 6PAR4 Laval
jeudi 5 novembre 2026 · 6PAR4 · Laval
Informations pratiques
Laval
Heavy Lungs + Joe & The Shitboys
6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Tarif : 13 – 13 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 23:59:00
Date(s) :
2026-11-05
Préparez les bouchons d’oreilles !
Ce soir, le punk-noise lourd et brut de Heavy Lungs va secouer la salle à coups de riffs massifs. À leurs côtés, les féroïens Joe & The Shitboys, adoubés par Iggy Pop, balanceront leur punk queer ultra-rapide, provocateur et survolté. Une soirée explosive ! .
6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get your earplugs ready!
L’événement Heavy Lungs + Joe & The Shitboys Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Cont’en nature Laval 8 juillet 2026
- Bracelet en ortie Laval 9 juillet 2026
- Les serpents, des animaux de compagnie fascinant Batiment A Laval 10 juillet 2026
- Histoire du vin & du fromage Laval 10 juillet 2026
- Stage de danse USL Laval 11 juillet 2026