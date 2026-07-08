Heavy Lungs + Joe & The Shitboys 6PAR4 Laval

Informations pratiques

Laval

Heavy Lungs + Joe & The Shitboys

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 23:59:00

Date(s) :

2026-11-05

Préparez les bouchons d’oreilles !

Ce soir, le punk-noise lourd et brut de Heavy Lungs va secouer la salle à coups de riffs massifs. À leurs côtés, les féroïens Joe & The Shitboys, adoubés par Iggy Pop, balanceront leur punk queer ultra-rapide, provocateur et survolté. Une soirée explosive ! .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

Get your earplugs ready!

L’événement Heavy Lungs + Joe & The Shitboys Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME