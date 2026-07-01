Hélias, un sacré chevalier !, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Informations pratiques

Hélias, un sacré chevalier ! Mercredi 22 juillet, 10h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

Gratuit sur inscription _ Familles, dès 3 ans _ Rendez-vous au CIAP ( voir adresse ci-dessous)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T10:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T10:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00

Notre princesse Henriette va se marier, tout le monde est arrivé, mais le chevalier Hélias ne sait plus ce qu’il a fait de la belle bague qu’il a offert pour le mariage. Vite! viens aider Marie à la retrouver….

CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Histoire contée pour les 3-6 ans _ Notre princesse Henriette va se marier, tout le monde est arrivé, mais le chevalier Hélias ne sait plus ce qu’il a fait de la belle bague…

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