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Hélias, un sacré chevalier !, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

mercredi 22 juillet 2026 · CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) · Nevers

Hélias, un sacré chevalier !, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine)
Adresse
rue sabatier, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit sur inscription _ Familles, dès 3 ans _ Rendez-vous au CIAP ( voir adresse ci-dessous)

Hélias, un sacré chevalier ! Mercredi 22 juillet, 10h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

Gratuit sur inscription _ Familles, dès 3 ans _ Rendez-vous au CIAP ( voir adresse ci-dessous)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T10:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T10:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00

Notre princesse Henriette va se marier, tout le monde est arrivé, mais le chevalier Hélias ne sait plus ce qu’il a fait de la belle bague qu’il a offert pour le mariage. Vite! viens aider Marie à la retrouver….

CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Histoire contée pour les 3-6 ans _ Notre princesse Henriette va se marier, tout le monde est arrivé, mais le chevalier Hélias ne sait plus ce qu’il a fait de la belle bague…

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