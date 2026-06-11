HERBIER CREATIF La Gacilly
HERBIER CREATIF La Gacilly mardi 7 juillet 2026.
La Gacilly
HERBIER CREATIF
Mortier de Glénac La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Au fil de la balade, laissez-vous inspirer par la nature pour créer un petit herbier personnalisé. Coller,dessiner, écrire… chacun participe à sa façon, accompagné de petites anecdotes étonnantes sur les plantes. Aucun talent en dessin n’est nécessaire, juste l’envie de découvrir et de créer !
Sur réservation (par email).
En partenariat avec Morbihan Grandeur Nature .
Mortier de Glénac La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 72 40 91 78
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English :
L’événement HERBIER CREATIF La Gacilly a été mis à jour le 2026-06-11 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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