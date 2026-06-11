La Gacilly

HERBIER CREATIF

Mortier de Glénac La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Au fil de la balade, laissez-vous inspirer par la nature pour créer un petit herbier personnalisé. Coller,dessiner, écrire… chacun participe à sa façon, accompagné de petites anecdotes étonnantes sur les plantes. Aucun talent en dessin n’est nécessaire, juste l’envie de découvrir et de créer !

Sur réservation (par email).

En partenariat avec Morbihan Grandeur Nature .

Mortier de Glénac La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 72 40 91 78

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English :

L’événement HERBIER CREATIF La Gacilly a été mis à jour le 2026-06-11 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande