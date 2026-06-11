Kayak et Nature dans le marais La Gacilly
Kayak et Nature dans le marais La Gacilly vendredi 10 juillet 2026.
La Gacilly
Kayak et Nature dans le marais
Mortier de Glénac La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Partir silencieusement sur l’eau à l’écoute de la nature ! Accompagnés d’une animatrice nature, naviguez sur l’Oust originel et découvrez les marais de Glénac, leur histoire, des paysages dégagés d’autrefois aux méandres arborés d’aujourd’hui. Observation de la flore et des oiseaux qui nichent au bord de l’eau.
À partir de 10 ans. Réservation par SMS. .
Mortier de Glénac La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 87 29 39 57
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English :
L’événement Kayak et Nature dans le marais La Gacilly a été mis à jour le 2026-06-11 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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