Spectacle La révolte des racines Glénac La Gacilly
Spectacle La révolte des racines Glénac La Gacilly mercredi 8 juillet 2026.
La Gacilly
Spectacle La révolte des racines
Glénac 15, Le pommeret La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 20:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Entre découvertes scientifiques et échappées imaginaires, La révolte des racines invite le public à plonger dans l’univers fascinant et méconnu des plantes. Porté par la conteuse Charan, ce spectacle nous entraîne dans un voyage sensible et éclairé à la découverte de la vie secrète du monde végétal son intelligence, sa sensibilité et les étonnantes stratégies qu’il déploie pour vivre, communiquer et s’adapter.
Avec humour, finesse et malice, la conteuse interroge ce qui pourrait advenir si une véritable révolution des végétaux bouleversait notre quotidien d’humain. Et si les plantes arrêtaient de coopérer ? Et si elles prenaient la parole ? Et si elles nous poursuivaient en justice?
À la fois joyeux et inspirant, ce spectacle transforme notre regard sur ces belles vertes qui peuplent nos paysages et nous rappelle, avec légèreté, combien notre lien au monde vivant est précieux. .
Glénac 15, Le pommeret La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 72 40 91 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle La révolte des racines La Gacilly a été mis à jour le 2026-06-11 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à La Gacilly (Morbihan)
- Grand prix cycliste de La Gacilly La Gacilly 19 juin 2026
- Atelier fabricant YVES ROCHER Accueil du Jardin Botanique La Gacilly 6 juillet 2026
- HERBIER CREATIF La Gacilly 7 juillet 2026
- Après-midi d’animations autour de la navigation préhistorique Glénac La Gacilly 8 juillet 2026
- Kayak et Nature dans le marais La Gacilly 10 juillet 2026