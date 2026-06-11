Spectacle La révolte des racines Glénac La Gacilly

La Gacilly

Spectacle La révolte des racines

Glénac 15, Le pommeret La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08 20:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Entre découvertes scientifiques et échappées imaginaires, La révolte des racines invite le public à plonger dans l’univers fascinant et méconnu des plantes. Porté par la conteuse Charan, ce spectacle nous entraîne dans un voyage sensible et éclairé à la découverte de la vie secrète du monde végétal son intelligence, sa sensibilité et les étonnantes stratégies qu’il déploie pour vivre, communiquer et s’adapter.

Avec humour, finesse et malice, la conteuse interroge ce qui pourrait advenir si une véritable révolution des végétaux bouleversait notre quotidien d’humain. Et si les plantes arrêtaient de coopérer ? Et si elles prenaient la parole ? Et si elles nous poursuivaient en justice?

À la fois joyeux et inspirant, ce spectacle transforme notre regard sur ces belles vertes qui peuplent nos paysages et nous rappelle, avec légèreté, combien notre lien au monde vivant est précieux. .

Glénac 15, Le pommeret La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 72 40 91 78

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L’événement Spectacle La révolte des racines La Gacilly a été mis à jour le 2026-06-11 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande