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Les Marais en Fête La Gacilly

Les Marais en Fête La Gacilly samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Marais de Glénac

Ville : 56200 La Gacilly

Département : Morbihan

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

La Gacilly

Les Marais en Fête

Marais de Glénac La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 12:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Nouvelle édition Les marais en fête le samedi 18 juillet sur le site du Mortier de Glénac à la Gacilly
Au programme
A partir de 12h concours de palets en doublette (10€ par équipe)
19h30 repas concert animé par les Gardons de R’don, suivi d’un Dj
-> Repas adulte brochette, jambon à l’os, frites, ratatouille et dessert 16€
-> Repas enfant (-12 ans) brochette ou jambon à l’os, frites, ratatouille et dessert 8€
Tombée de la nuit spectacle de feu par Suko de Vivo
22h30 spectacle de pyrotechnique et feu d’artifice par Bretagne Pyrotechnique   .

Marais de Glénac La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 7 68 20 79 81 

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English :

L’événement Les Marais en Fête La Gacilly a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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