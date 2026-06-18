La Gacilly

Les Marais en Fête

Marais de Glénac La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 12:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Nouvelle édition Les marais en fête le samedi 18 juillet sur le site du Mortier de Glénac à la Gacilly

Au programme

A partir de 12h concours de palets en doublette (10€ par équipe)

19h30 repas concert animé par les Gardons de R’don, suivi d’un Dj

-> Repas adulte brochette, jambon à l’os, frites, ratatouille et dessert 16€

-> Repas enfant (-12 ans) brochette ou jambon à l’os, frites, ratatouille et dessert 8€

Tombée de la nuit spectacle de feu par Suko de Vivo

22h30 spectacle de pyrotechnique et feu d’artifice par Bretagne Pyrotechnique .

Marais de Glénac La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 7 68 20 79 81

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English :

L’événement Les Marais en Fête La Gacilly a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande