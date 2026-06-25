Spectacle équestre Le Voyageur à Cheval et la Chambre Noire Théâtre Équestre de Bretagne La Gacilly

Informations pratiques

La Gacilly

Spectacle équestre Le Voyageur à Cheval et la Chambre Noire

Théâtre Équestre de Bretagne Chemin de la Ville Beau La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-08-12 20:10:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

En traversant deux siècles d’histoire, ce spectacle équestre explore comme un rêve en mouvement, la naissance et l’évolution de la photographie, depuis les premières images figées jusqu’à l’ère des images artificielles.

Les portraits, les grandes tragédies capturées, les icônes et les paysages du monde composent une mémoire collective où l’image devient tour à tour témoignage, preuve, mythe et vertige.

Au cœur de ce voyage, chaque scène est un dialogue entre le cavalier, l’image et le temps.

Le cheval, avance, indifférent au cadre et au déclencheur. Témoin du vivant, il rappelle que si l’image cherche à suspendre l’instant, le temps, lui, continue de galoper.

Tarifs 20€/adulte, 15€/enfant-12ans, 60€/famille (2 adultes et 2 enfants-12ans)

Durée: 1h10 .

Théâtre Équestre de Bretagne Chemin de la Ville Beau La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50

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English :

L’événement Spectacle équestre Le Voyageur à Cheval et la Chambre Noire La Gacilly a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande