Herbiers en fête Maison du Parc Saint-Brisson

Saint-Brisson

Herbiers en fête

Maison du Parc 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:15:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Evènement festif et familial organisé par l’Association Herbiers du Morvan. Cette journée est dédiée au partage des connaissances autour des plantes sauvages, cultivées, médicinales, comestibles. Elle regroupe les productrices en PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) et d’autres acteurs du Morvan dont l’activité est centrée sur les plantes: vannerie, teintures végétales, botanique,…

La journée regroupe des activités destinées aux enfants (billes de graines, lectures, contes, atelier découverte des insectes) et aux adultes (vannerie, conférence, atelier d’herboristerie, atelier distillation, balade botanique, aquarelle).

Le village des plantes regroupe les produits élaborés par les productrices: tisanes en vrac et en mélange, hydrolats, sirops, pestos, épices, huiles essentielles, plants de médicinales,…

La journée se veut festive: restauration sur place (biologique et locale), buvette écoresponsable, animation musicale tout au long de la journée. Un spectacle tout public clôture l’évènement: l’Essence des Plantes par la compagnie Mangano. .

Maison du Parc 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté herbiersdumorvan@gmail.com

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English : Herbiers en fête

L’événement Herbiers en fête Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-06 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)