Héritage et renouveau : u patrimoniu di Pioggiula, Église de Pioggiola, Pioggiola

Informations pratiques

Héritage et renouveau : u patrimoniu di Pioggiula Dimanche 20 septembre, 10h00 Église de Pioggiola Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, l’association l’Aria, en partenariat avec la mairie de Pioggiola, la Musa Ghjunsaninca et la Fabrica di Santa Maria, présentera une exposition de clichés inédits consacrés à la coulée sur site, réalisée en 2024, d’une cloche destinée au campanile de Pioggiola. Cette exposition sera commentée par Santu Massiani.

L’église de Pioggiola abrite plusieurs statues restaurées, parmi lesquelles Notre-Dame du Rosaire, Sainte Marthe, Saint Pancrace et la Vierge Marie. Leur histoire et leur restauration vous seront présentées par Monique Luiggi.

Dans la continuité de cette matinée, Tony Casalonga présentera son œuvre représentant Saint Pancrace, peinte au plafond, au-dessus du maître-autel.

Enfin, Élisabeth Pardon proposera une visite commentée de l’église, accompagnée d’une découverte de l’orgue de Pioggiola.

Une matinée pour découvrir, écouter et partager autour du riche patrimoine de Pioggiola. Venez nombreux !

Église de Pioggiola 127 strada di Santa Maria 20259Pioggiola Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse 0495619318 https://www.ariacorse.net/ PIOGGIOLA (église)

Dimanche 20 septembre à partir de 10h00

Héritage et renouveau : u patrimoniu di Pioggiula

PROGRAMME :

– Exposition de photos inédites de la fonte des cloches de juillet 2024 avec Santu Massiani.

– Présentation par Monique Luiggi des statuts restaurées.

– Échanges avec Tony Casalonga sur la réalisation de la peinture de Saint Pancrace de 1978.

– Visite commentée de l’église avec Elisabeth Pardon puis découverte de l’orgue. Entrée libre

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, l’association l’Aria, en partenariat avec la mairie de Pioggiola, la Musa Ghjunsaninca et la Fabrica di Santa Maria, présentera une exposition de à la…

©Lucie Adam