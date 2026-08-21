Sentier du patrimoine de Pioggiola, Pioggiola, Pioggiola
vendredi 18 septembre 2026 · Pioggiola
Informations pratiques
Sentier du patrimoine de Pioggiola 18 – 20 septembre Pioggiola Haute-Corse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
COMMUNE : Pioggiola
LONGUEUR DU PARCOURS : 2 Km
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Tous publics
ÉTAT DU SENTIER : Très bon
Depuis le hameau de Forcili, blotti dans le couvert forestier, le Sentier du Patrimoine de Pioggiola emprunte des espaces parmi les mieux préservés de l’île. Dans un écrin de hautes montagnes granitiques, la vallée du Giussani était autrefois mise en valeur et parcourue de façon intensive, comme le rappellent d’innombrables vestiges de vergers, jardins potagers, murs, aires de battage, terrasses de cultures, fontaines et ponts, visibles sur le parcours.
En cheminant, en famille ou entre amis, le visiteur mettra ses pas dans ceux des générations qui nous ont précédés et qui nous ont légué l’expression d’une civilisation, le témoignage de la vie d’une communauté rurale montagnarde, en harmonie avec son environnement.
Pioggiola Forcili Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse
COMMUNE : Pioggiola
OEC
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