Hériter ? Collections photographiques (post)coloniales en mondes africains. #2, Département Arts plastiques, Université Paris 8, Saint-Denis

Informations pratiques

Hériter ? Collections photographiques (post)coloniales en mondes africains. #2 Lundi 23 novembre, 18h00 Département Arts plastiques, Université Paris 8 Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-23T18:00:00+01:00 – 2026-11-23T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-23T18:00:00+01:00 – 2026-11-23T21:00:00+01:00

Cycle de conférences proposé par Christine Barthe (musée du quai Branly – Jacques Chirac), Inès Boufouchk (ECPAD), Annabelle Lacour (musée du quai Branly – Jacques Chirac), Marian Nur Goni (université Paris 8), Aline Pighin (Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve) et Anna Seiderer (université Paris 8).

#2 —

La date est indicative, le thème de la séance et le nom de l’invité·e seront précisés ultérieurement.

Ouvert aux étudiant·es et à tous les publics, le cycle est accueilli par le département Arts plastiques de l’université Paris 8.

Département Arts plastiques, Université Paris 8 2, rue de la Liberté 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France https://artsplastiques.univ-paris8.fr/master/ Bâtiment A (salle à préciser en ligne)

Cycle de conférences proposé par Christine Barthe (musée du quai Branly – Jacques Chirac), Inès Boufouchk (ECPAD), Annabelle Lacour (musée du quai Branly – Jacques Chirac), Marian Nur Goni Paris 8), …

Afrique-Photo/Naud, [Maisons-Laffitte, bibliothèque du Studio-École de Radio de l’Office de Coopération Radiophonique], v. 1961, Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve, Photothèque Ministère de la Coopération, A200119 ©MEAE/droits réservés