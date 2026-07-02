Hériter ? Collections photographiques (post)coloniales en mondes africains. #6, Département Arts plastiques, Université Paris 8, Saint-Denis
lundi 22 mars 2027 · Département Arts plastiques, Université Paris 8 · Saint-Denis
Informations pratiques
Hériter ? Collections photographiques (post)coloniales en mondes africains. #6 Lundi 22 mars 2027, 18h00 Département Arts plastiques, Université Paris 8 Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-22T18:00:00+01:00 – 2027-03-22T21:00:00+01:00
Fin : 2027-03-22T18:00:00+01:00 – 2027-03-22T21:00:00+01:00
Cycle de conférences proposé par Christine Barthe (musée du quai Branly – Jacques Chirac), Inès Boufouchk (ECPAD), Annabelle Lacour (musée du quai Branly – Jacques Chirac), Marian Nur Goni (université Paris 8), Aline Pighin (Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve) et Anna Seiderer (université Paris 8).
#6 —
La date est indicative, le thème de la séance et le nom de l’invité·e seront précisés ultérieurement.
Ouvert aux étudiant·es et à tous les publics, le cycle est accueilli par le département Arts plastiques de l’université Paris 8.
Département Arts plastiques, Université Paris 8 2, rue de la Liberté 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France https://artsplastiques.univ-paris8.fr/master/ Bâtiment A (salle à préciser en ligne)
Cycle de conférences proposé par Christine Barthe (musée du quai Branly – Jacques Chirac), Inès Boufouchk (ECPAD), Annabelle Lacour (musée du quai Branly – Jacques Chirac), Marian Nur Goni Paris 8), …
Afrique-Photo/Naud, [Maisons-Laffitte, bibliothèque du Studio-École de Radio de l’Office de Coopération Radiophonique], v. 1961, Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve, Photothèque Ministère de la Coopération, A200119 ©MEAE/droits réservés
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