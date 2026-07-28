Héritières Espace Fayolle Guéret
mardi 19 janvier 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Héritières
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-19 20:30:00
fin : 2027-01-19 22:00:00
Date(s) :
2027-01-19
Un thriller théâtral, où enquête historique et quête intime se croisent…Jeanne, romancière en panne d’inspiration, accepte de réhabiliter Suzanne, condamnée pour sorcellerie en 1772
après avoir dénoncé les violences de son mari. Mais en exhumant la vérité sur ce procès, Jeanne voit ressurgir un souvenir traumatique enfoui. Entre archives, secrets de famille et transmission, le spectacle interroge les silences qui traversent les générations, la transmission des violences, de la honte et de la culpabilité des victimes, et de la force de la parole pour s’en libérer. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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L’événement Héritières Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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