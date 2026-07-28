Héritières Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Héritières

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-19 20:30:00

fin : 2027-01-19 22:00:00

Date(s) :

2027-01-19

Un thriller théâtral, où enquête historique et quête intime se croisent…Jeanne, romancière en panne d’inspiration, accepte de réhabiliter Suzanne, condamnée pour sorcellerie en 1772

après avoir dénoncé les violences de son mari. Mais en exhumant la vérité sur ce procès, Jeanne voit ressurgir un souvenir traumatique enfoui. Entre archives, secrets de famille et transmission, le spectacle interroge les silences qui traversent les générations, la transmission des violences, de la honte et de la culpabilité des victimes, et de la force de la parole pour s’en libérer. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Héritières

L’événement Héritières Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret