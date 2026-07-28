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AGENDA · Guéret

Héritières Espace Fayolle Guéret

mardi 19 janvier 2027 · Espace Fayolle · Guéret

Héritières Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Début
mardi 19 janvier 2027
Fin
mardi 19 janvier 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace Fayolle
Adresse
6 Avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Guéret

Héritières

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-19 20:30:00
fin : 2027-01-19 22:00:00

Date(s) :
2027-01-19

Un thriller théâtral, où enquête historique et quête intime se croisent…Jeanne, romancière en panne d’inspiration, accepte de réhabiliter Suzanne, condamnée pour sorcellerie en 1772
après avoir dénoncé les violences de son mari. Mais en exhumant la vérité sur ce procès, Jeanne voit ressurgir un souvenir traumatique enfoui. Entre archives, secrets de famille et transmission, le spectacle interroge les silences qui traversent les générations, la transmission des violences, de la honte et de la culpabilité des victimes, et de la force de la parole pour s’en libérer.   .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94  lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Héritières

L’événement Héritières Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret

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