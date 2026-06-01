Hermès, la collection Fil Rouge – célébrer 100 ans de mode, entre patrimoine et création, Château de Fontainebleau – salle de Bal, Fontainebleau
Hermès, la collection Fil Rouge – célébrer 100 ans de mode, entre patrimoine et création, Château de Fontainebleau – salle de Bal, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Hermès, la collection Fil Rouge – célébrer 100 ans de mode, entre patrimoine et création Samedi 6 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – salle de Bal Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
La collection Fil rouge est un projet inédit qui rend hommage à cent ans de mode chez Hermès. Nadège Vanhée, directrice artistique du Prêt-à-porter Femme, en collaboration avec les équipes des Archives et du Conservatoire des créations Hermès, s’est plongée dans l’histoire de la maison afin de penser une collection inédite de dix-huit silhouettes. Après deux ans de travail collectif, ces rééditions inspirées de vêtements proposés par la maison depuis 1925 jusqu’à nos jours allient création, savoir-faire et patrimoine.
Château de Fontainebleau – salle de Bal Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Hermès, casaque de golf, 1925 © Archives
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