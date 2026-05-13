Héroïnes de la Résistance, Musée de la Résistance, Limoges

Héroïnes de la Résistance Samedi 23 mai, 19h30, 21h00, 22h30 Musée de la Résistance Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

Héroïnes de la Résistance

par Cyrielle Lagorse Olivier

Dans tout le musée

Visites théâtralisées interactives à partir de 7 ans

Trois figures féminines de la Résistance Limousine : Thérèse Menot, Violette Szabo et Germaine Ribière.

Au fil de cette visite théâtralisée, échangez avec ces femmes engagées et collectez des informations pour accomplir la mission qu’elles vous auront confié.

Cyrielle Lagorse Olivier, médiatrice du patrimoine, accompagne les acteurs du tourisme et de la culture dans leur communication et conçoit des expériences originales pour valoriser et faire découvrir le patrimoine.

RÉSERVATION CONSEILLÉE

05 55 45 84 42

alexandra.moreau@limoges.fr

Musée de la Résistance 7 rue Neuve Saint Etienne, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555458444 https://resistance.limoges.fr https://www.facebook.com/museeresistancelimoges [{« link »: « mailto:alexandra.moreau@limoges.fr »}] Construite sur l’emplacement de l’ancienne chapelle de Notre-Dame du Puy, cette église fut commencée en 1779 et terminée en 1780. Après 1791, l’église fut convertie en grenier à foin puis, plus tard, en caserne. Au centre d’une façade nue se développe le motif principal encadrant la porte qui s’ouvrait dans un arc plein cintre mouluré, retombant sur deux sommiers également moulurés. De la porte proprement dite, il ne reste qu’une imposte en bois sculpté portant au centre un oculus. Au-dessus de l’arc se développe un entablement dorique relié à l’arc par une clef de voûte à laquelle se rattache des guirlandes garnissant les écoinçons. L’entablement est supporté par un léger décrochement en saillie de la façade formant pilastre. Au-dessus de l’entablement s’ouvre une baie en plein cintre à encadrement et clef moulurés, flanquée de deux fenêtres à encadrement en retrait.

Héroïnes de la Résistance

© Cyrielle Lagorse Olivier