AGENDA · Perpignan
HERVÉ VILARD BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan
samedi 22 mai 2027 · Palais des Congrès · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
HERVÉ VILARD BOITACLOUS
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 39.2 – 39.2 – 59.2
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 20:00:00
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-22
Au Palais des Congrès, Capri c’est fini …
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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48
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English :
At the Palais des Congr%E8s, Capri is over…
L’événement HERVÉ VILARD BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-17 par PERPIGNAN TOURISME
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