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HERVÉ VILARD BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan

samedi 22 mai 2027 · Palais des Congrès · Perpignan

HERVÉ VILARD BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 22 mai 2027
Fin
samedi 22 mai 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Palais des Congrès
Adresse
Auditorium Charles Trénet
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
39.2 39.2 59.2 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

HERVÉ VILARD BOITACLOUS

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 39.2 – 39.2 – 59.2

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 20:00:00
fin : 2027-05-22

Date(s) :
2027-05-22

Au Palais des Congrès, Capri c’est fini …
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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 

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English :

At the Palais des Congr%E8s, Capri is over…

L’événement HERVÉ VILARD BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-17 par PERPIGNAN TOURISME

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