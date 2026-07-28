Hetty Kate Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

jeudi 22 octobre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

Il y a des chanteuses qui interprètent les standards, et d’autres qui les habitent. Hetty Kate appartient à la seconde catégorie.

En près de deux décennies et onze albums, la chanteuse anglo-australienne s’est produite dans les clubs et festivals de 28 pays et a chanté avec des orchestres symphoniques en Australie, en Asie et en Europe.

Le critique new-yorkais Will Friedwald la salue comme «l’une des meilleures chanteuses swing de la scène actuelle». Installée à Paris depuis 2017, elle propose un programme de classiques et de curiosités : des chansons adorées aux côtés de perles trop rarement chantées, de Cole Porter à Dave Brubeck, portées par un swing naturel et une vraie chaleur.

Ses concerts laissent un sentiment de joie partagée qui perdure longtemps après la dernière note.

Hetty Kate, chant

Serge Merlaud, guitare

Mark Bollengier, contrebasse

Philippe Soirat, batterie

Des classiques qu’on aime. Des trésors qu’on avait oubliés.

Le jeudi 22 octobre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-22T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-23T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-22T20:00:00+02:00_2026-10-22T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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