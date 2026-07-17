AGENDA · Angers
Heure d’oeuvre – Philippe Mathé – auteur surprise, Bibliothèque Saint-Nicolas, Angers
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Saint-Nicolas · Angers
Informations pratiques
Heure d’oeuvre – Philippe Mathé – auteur surprise Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque Saint-Nicolas Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Philippe Mathé, comédien, lit les premières pages d’une œuvre classique. L’œuvre surprise choisie est annoncée à chaque début de l’Heure.
Bibliothèque Saint-Nicolas 45 bis, rue Saint-Nicolas Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Biblis en folie 2026
Visuel Heure d’oeuvre © Bibliothèque municipale d’Angers
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