Heure d’oeuvre – Philippe Mathé – auteur surprise, Bibliothèque Saint-Nicolas, Angers

Informations pratiques

Heure d’oeuvre – Philippe Mathé – auteur surprise Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque Saint-Nicolas Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Philippe Mathé, comédien, lit les premières pages d’une œuvre classique. L’œuvre surprise choisie est annoncée à chaque début de l’Heure.

Bibliothèque Saint-Nicolas 45 bis, rue Saint-Nicolas Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Biblis en folie 2026

Visuel Heure d’oeuvre © Bibliothèque municipale d’Angers