AGENDA · Angers
Heure du conte, Bibliothèque – Ludothèque Nelson-Mandela, Angers
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque - Ludothèque Nelson-Mandela · Angers
Informations pratiques
Heure du conte Samedi 3 octobre, 11h00 Bibliothèque – Ludothèque Nelson-Mandela Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Un temps doux à déguster en famille, pour écouter ensemble des histoires adaptées aux plus jeunes et éveiller leur imagination.
De 1 à 4 ans.
Bibliothèque – Ludothèque Nelson-Mandela 5, rue Isidore-Odorico Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Biblis en folie 2026
heureduconte©LostPaper
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