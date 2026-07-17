Heure du conte, Bibliothèque – Ludothèque Nelson-Mandela, Angers

Informations pratiques

Heure du conte Samedi 3 octobre, 11h00 Bibliothèque – Ludothèque Nelson-Mandela Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Un temps doux à déguster en famille, pour écouter ensemble des histoires adaptées aux plus jeunes et éveiller leur imagination.

De 1 à 4 ans.

Bibliothèque – Ludothèque Nelson-Mandela 5, rue Isidore-Odorico Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Biblis en folie 2026

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