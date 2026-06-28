AGENDA · Val de Briey
Heure du conte, Bibliothèque municipale, Val de Briey
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Val de Briey
Informations pratiques
Heure du conte Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale Meurthe-et-Moselle
Enfants de 2 à 4 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Lecture de contes suivie d’un atelier coloriage pour les enfants de 2 à 4 ans.
Bibliothèque municipale 15 rue du Temple – BRIEY 54150 Val de Briey Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0382466555 http://mediatheques-valdebriey.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheques-valdebriey.fr/ »}]
Biblis en folie 2026
© ministère de la culture
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