Heure du conte, Bibliothèque municipale, Val de Briey

Informations pratiques

Heure du conte Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale Meurthe-et-Moselle

Enfants de 2 à 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Lecture de contes suivie d’un atelier coloriage pour les enfants de 2 à 4 ans.

Bibliothèque municipale 15 rue du Temple – BRIEY 54150 Val de Briey Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0382466555 http://mediatheques-valdebriey.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheques-valdebriey.fr/ »}]

Biblis en folie 2026

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