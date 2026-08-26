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Heure du conte Bibliothèque Valeyre Paris

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Valeyre · Paris

Heure du conte Bibliothèque Valeyre Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Valeyre
Adresse
24 rue Marguerite de Rochechouart
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><strong>Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place. Ouverture des réservations un mois à l'avance.</strong></p><p></p>

La nature est à l’honneur !

Dans le cadre de l’automne de la science sur le thème de la nature, venez écouter les histoires et les chansons sélectionnées par vos bibliothécaires sur ce thème.

Pour tous à partir de 5 ans. Réservation obligatoire

Vous pouvez suivre toutes nos activités sur le compte Instagram de la bibliothèque Valeyre

les bibliothécaires lisent des histoires
Le samedi 03 octobre 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit

Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place. Ouverture des réservations un mois à l’avance.

Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T12:00:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart  75009 Paris
+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr


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