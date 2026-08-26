Heure du conte Bibliothèque Valeyre Paris

Informations pratiques

La nature est à l’honneur !

Dans le cadre de l’automne de la science sur le thème de la nature, venez écouter les histoires et les chansons sélectionnées par vos bibliothécaires sur ce thème.

Pour tous à partir de 5 ans. Réservation obligatoire

Vous pouvez suivre toutes nos activités sur le compte Instagram de la bibliothèque Valeyre

les bibliothécaires lisent des histoires

Le samedi 03 octobre 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place. Ouverture des réservations un mois à l’avance.

Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T12:00:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr



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