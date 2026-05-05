Heure du conte (dès 4 ans) BFM du Vigenal Limoges

Limoges

Heure du conte (dès 4 ans)

BFM du Vigenal 5 Rue du Docteur Jacquet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Entrez dans un monde d’histoires et de contes pour partager de bons moments en famille.

Inscriptions auprès de la bibliothèque. .

BFM du Vigenal 5 Rue du Docteur Jacquet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 16

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English : Heure du conte (dès 4 ans)

L’événement Heure du conte (dès 4 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole