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Heure du conte – en français et en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi PARIS

Heure du conte – en français et en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi PARIS

Heure du conte – en français et en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi PARIS mercredi 16 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque Saint-Eloi

Adresse : 23 rue du Colonel Rozanoff

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : mercredi 16 septembre 2026

Tarif : <p>0-3 ANS </p>

Histoires, contes, comptines, jeux de doigts, voilà de belles découvertes en perspective !

En français et en Langue des Signes Française.

Mercredi 16 septembre, 10h30

Pour les enfants de 1 à 3 ans, accompagnés d’un adulte

Sur inscription à partir du 14 août

Laissez-vous embarquer dans les histoires racontées par les bibliothécaires pour votre plus grand plaisir !
Le mercredi 16 septembre 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit

0-3 ANS 

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T10:30:00+02:00_2026-09-16T11:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff  75012 PARIS


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