Heure du conte – en français et en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi PARIS mercredi 16 septembre 2026.

Histoires, contes, comptines, jeux de doigts, voilà de belles découvertes en perspective !

En français et en Langue des Signes Française.

Mercredi 16 septembre, 10h30

Pour les enfants de 1 à 3 ans, accompagnés d’un adulte

Sur inscription à partir du 14 août

Laissez-vous embarquer dans les histoires racontées par les bibliothécaires pour votre plus grand plaisir !

Le mercredi 16 septembre 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit

0-3 ANS

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T10:30:00+02:00_2026-09-16T11:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 PARIS



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Saint-Eloi et trouvez le meilleur itinéraire

