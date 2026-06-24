Heure du conte – en français et en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi PARIS
Heure du conte – en français et en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi PARIS mercredi 16 septembre 2026.
Histoires, contes, comptines, jeux de doigts, voilà de belles découvertes en perspective !
En français et en Langue des Signes Française.
Mercredi 16 septembre, 10h30
Pour les enfants de 1 à 3 ans, accompagnés d’un adulte
Sur inscription à partir du 14 août
Laissez-vous embarquer dans les histoires racontées par les bibliothécaires pour votre plus grand plaisir !
Le mercredi 16 septembre 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit
0-3 ANS
Public tout-petits.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T10:30:00+02:00_2026-09-16T11:00:00+02:00
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 PARIS
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Saint-Eloi et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Danse chinoise Semaine de la danse #3 24 juin 2026
- Introduction aux nuages Maison Paris Nature Paris 24 juin 2026
- U*NXT Experience : inscrivez votre association sportive à une une journée de détection à l’Adidas Arena Adidas Arena Paris 24 juin 2026
- Les bibliothécaires racontent et signent Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris 24 juin 2026
- Mois Quatorzien du Handicap – Portes ouvertes de la Maison Sport Santé Florimont Espace Maindron Paris 24 juin 2026