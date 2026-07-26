Heure du conte – en français et en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi Paris
mercredi 18 novembre 2026 · Bibliothèque Saint-Eloi · Paris
Informations pratiques
Histoires, contes, comptines, jeux de doigts, voilà de belles découvertes en perspective !
En français et en Langue des Signes Française.
mercredi 18 novembre, 10h30
pour les enfants de 1 à 3 ans, accompagnés d’un adulte
sur inscription à partir du 18 octobre
Laissez-vous embarquer dans les histoires racontées par les bibliothécaires pour votre plus grand plaisir !
Le mercredi 18 novembre 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit
sur inscription à partir du 18 octobre
Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-18T11:30:00+01:00
fin : 2026-11-18T12:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-18T10:30:00+02:00_2026-11-18T11:00:00+02:00
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://www.facebook.com/bibliothequesainteloi/
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