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Heure du conte – en français et en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi Paris

mercredi 18 novembre 2026 · Bibliothèque Saint-Eloi · Paris

Heure du conte – en français et en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Saint-Eloi
Adresse
23 rue du Colonel Rozanoff
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>sur inscription à partir du 18 octobre</p>

Histoires, contes, comptines, jeux de doigts, voilà de belles découvertes en perspective !
En français et en Langue des Signes Française.

mercredi 18 novembre, 10h30
pour les enfants de 1 à 3 ans, accompagnés d’un adulte

sur inscription à partir du 18 octobre

Laissez-vous embarquer dans les histoires racontées par les bibliothécaires pour votre plus grand plaisir !
Le mercredi 18 novembre 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit

sur inscription à partir du 18 octobre

Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-18T11:30:00+01:00
fin : 2026-11-18T12:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-18T10:30:00+02:00_2026-11-18T11:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://www.facebook.com/bibliothequesainteloi/


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