Heure du conte – en français et en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Informations pratiques

Histoires, contes, comptines, jeux de doigts, voilà de belles découvertes en perspective !

En français et en Langue des Signes Française.

mercredi 18 novembre, 10h30

pour les enfants de 1 à 3 ans, accompagnés d’un adulte

sur inscription à partir du 18 octobre

Laissez-vous embarquer dans les histoires racontées par les bibliothécaires pour votre plus grand plaisir !

Le mercredi 18 novembre 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit

sur inscription à partir du 18 octobre

Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-18T11:30:00+01:00

fin : 2026-11-18T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-18T10:30:00+02:00_2026-11-18T11:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://www.facebook.com/bibliothequesainteloi/



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