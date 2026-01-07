Heure du conte: La mer Le P’tit Monde de Zabelle Carnac

Carnac

Heure du conte: La mer

Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 15:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Pour les enfants à partir de 4 ans

Sur inscription à la Librairie ou par mail monde.zabelle@orange.fr

Payant 4€ (remboursés sur achat le même jour) .

Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17

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English :

L’événement Heure du conte: La mer Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon